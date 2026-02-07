Усман Нурмагомедов задушил Альфи Дэвиса в третьем раунде, оставшись непобеждённым

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов успешно защитил свой титул в бою с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, победив его удушающим приёмом за менее чем полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.

Отметим, в углу Усмана присутствовал его родной брат Умар, а также двоюродный Хабиб и близкий друг Ислам Махачев.

Для Усмана Нурмагомедова эта победа стала 21-й на профессиональном уровне и 15-й досрочной. В качестве профи Усман дебютировал в декабре 2017 года.