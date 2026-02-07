Скидки
«Небольшой сюрприз». Усман Нурмагомедов объяснил, чем необычна его победа в бою с Дэвисом

«Небольшой сюрприз». Усман Нурмагомедов объяснил, чем необычна его победа в бою с Дэвисом
27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов раскрыл свой план на поединок с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, которого победил удушающим приёмом за менее чем полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:20 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
TSUB
Альфи Дэвис

«Выиграл, как планировал. План был простой — вымотать, дать поработать, потом начать бороться — и финиш придёт. Всё просто. Я задушил его левой рукой, хотя обычно душу всегда правой. Вот такой небольшой сюрприз», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.

