«Небольшой сюрприз». Усман Нурмагомедов объяснил, чем необычна его победа в бою с Дэвисом

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов раскрыл свой план на поединок с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, которого победил удушающим приёмом за менее чем полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.

«Выиграл, как планировал. План был простой — вымотать, дать поработать, потом начать бороться — и финиш придёт. Всё просто. Я задушил его левой рукой, хотя обычно душу всегда правой. Вот такой небольшой сюрприз», — сказал Нурмагомедов в интервью после боя.