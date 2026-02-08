Турнир PFL в Дубае с боем Нурмагомедов — Дэвис: результаты боёв, кто победил

7 февраля в Дубае (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL Dubai, в главном событии которого состоялся бой между непобеждённым чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и англичанином Альфи Дэвисом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента.

Результаты турнира PFL Dubai.

Усман Нурмагомедов победил Альфи Дэвиса удушающим приёмом (rear-naked choke) — (Раунд 3, 4:41) и защитил титул PFL в лёгком весе.

Рамазан Курамагомедов победил Шамиля Мусаева единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46) и стал чемпионом PFL в полусреднем весе.

Абдул Абдурагуимов победил Кендли Сент-Луиса решением большинства судей (30-27, 29-29, 30-27).

Саламат Исбулаев победил Хесуса Пинеду техническим нокаутом (Раунд 1, 4:57).

Пуя Рахмани победил Карла Уильямса удушающим приёмом (arm-triangle choke) — (Раунд 2, 3:41).

Амру Магомедов победил Колтона Энглунда техническим нокаутом (Раунд 1, 0:37).

Тэйлор Лапилус победил Касума Касумова техническим нокаутом (Раунд 3, 0:47).

Ренат Хавалов победил Эдгарса Скриверса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Маккашарип Зайнуков победил Амина Аюба единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Дениз Кильхольц победила Антонию Силванейде единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Люк Трейнер победил Роба Уилкинсона удушающим приёмом (guillotine choke) — (Раунд 1, 3:48).

Хабиб Набиев победил Ахмеда Сами техническим нокаутом (Раунд 2, 2:26).

Джони Грегори победил Хайдера Хана удушающим приёмом (guillotine choke) — (Раунд 1, 1:18).