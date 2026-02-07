Скидки
Усман Нурмагомедов: сейчас я хочу бой с бургером и колой

Усман Нурмагомедов: сейчас я хочу бой с бургером и колой
27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов сообщил, что хочет отдохнуть и провести время с семьёй, отметив, что посвящает победу в бою с англичанином Альфи Дэвисом своему отцу.

«После прошлого боя я даже не провёл время с моей семьей, сразу поехал помогать в лагерь. Сейчас хочу бой с бургером и колой. Посвящаю победу своему отцу. Всё, что у меня есть, благодаря ему. Спасибо моему отцу и моей матери. Наша команда — не просто команда, это семья. Мы растём в зале, размазываем друг друга, в каждой лиге у нас чемпион», — сказал Усман Нурмагомедов в интервью после боя.

