Усман Нурмагомедов заявил, что смог бы задушить Царукяна и Топурию в возможном бою

Усман Нурмагомедов заявил, что смог бы задушить Царукяна и Топурию в возможном бою
27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов ответил, как бы закончились его потенциальные поединки с соотечественником Арманом Царукяном и испано-грузином Илией Топурией.

«В первую очередь к ним подготовка была бы абсолютно другой, нежели к этому бойцу, потому что это совершенно разные соперники по уровню. Если сравнивать с Арманом, он борется и бьёт. А от Альфи Дэвиса никакой угрозы в борьбе не было. Подготовка была бы абсолютно другой, но результаты был бы тот же. Это моё мнение. У кого лучше грэпплинг — у меня или Армана? В отличие от него у меня нет поражений», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира PFL Dubai.

Всё ещё непобеждённый чемпион! Усман Нурмагомедов — на недосягаемом уровне в PFL
Всё ещё непобеждённый чемпион! Усман Нурмагомедов — на недосягаемом уровне в PFL
