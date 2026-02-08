Николай Веретенников нокаутировал Нико Прайса на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Vegas 113. В рамках предварительного карда представитель Казахстана Николай Веретенников встретился с американцем Нико Прайсом.

Бой завершился победой Веретенникова нокаутом в первом раунде.

Николай Веретенников одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

в качестве главного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором встретятся американец Марио Баутиста и бразилец Винисиус Оливейра. Также в рамках турнира свой бой проведёт россиянин Ризван Куниев, который встретится с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой.