Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266

Россиянин Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266
В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Vegas 113. В рамках главного карда представитель России Ризван Куниев встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой в тяжёлом весе.

UFC 2026. UFC Fight Night 266, Лас-Вегас, США
Жаилтон Алмейда — Ризван Куниев (W)
08 февраля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Жаилтон Алмейда
Окончено
UD
Ризван Куниев

Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это первая победа Куниева в UFC. Алмейда проиграл 2-й бой подряд и впервые в своей карьере в UFC не провёл ни одного тейкдауна. До этого бразилец проиграл россиянину Александру Волкову.

Всего в активе Куниева 14 побед, три поражения и один бой закончился без результата. У Алмейды — 22 победы и пять поражений.

В главном бою вечера Амир Альбази сейчас дерётся с Кёдзи Хоригути.

