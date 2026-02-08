Россиянин Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Vegas 113. В рамках главного карда представитель России Ризван Куниев встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой в тяжёлом весе.

Бой продлился все три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Это первая победа Куниева в UFC. Алмейда проиграл 2-й бой подряд и впервые в своей карьере в UFC не провёл ни одного тейкдауна. До этого бразилец проиграл россиянину Александру Волкову.

Всего в активе Куниева 14 побед, три поражения и один бой закончился без результата. У Алмейды — 22 победы и пять поражений.

В главном бою вечера Амир Альбази сейчас дерётся с Кёдзи Хоригути.