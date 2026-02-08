Марио Баутиста удушающим победил Винисиуса Оливейру на UFC Fight Night 266

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 266, в главном бою которого 32-летний американский боец Марио Баутиста одержал победу над 30-летним бразильцем Винисиусом Оливейрой.

Поединок завершился во втором раунде после того, как Баутиста провёл удушающий на Оливейре.

Эта победа для Баутисты стала 11-й в промоушене Даны Уайта и 19-й в карьере. Всего на его счету 12 досрочных побед, в девяти из которых он побеждал после сабмишена/удушения, а трижды — нокаутами. Также в своей карьере Марио потерпел три поражения, последнее — от Умара Нурмагомедова в 2025 году.

Для Оливейры, у которого 22 победы в карьере, поражение от Баутисты стало четвёртым.