Бетербиев выразил благодарность Турки Аль аш-Шейху

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев выразил благодарность председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Его Превосходительству Турки Аль аш-Шейху. Я очень ценю всё, что вы для меня сделали», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.