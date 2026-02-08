Результаты турнира UFC Fight Night 266, где россиянин Куниев одержал первую победу

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 266. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC Fight Night 266. Результаты турнира

Марио Баутиста победил Винисиуса Оливейру удушающим приемом во втором раунде.

Амир Альбази единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) проиграл Кёдзи Хоригути.

Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Михал Олексейчук победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Фарид Башарат победил Жана Мацумото раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Джулиус Уокер проиграл Дастину Джейкоби нокаутом во втором раунде.

Даниил Донченко победил Алекса Мороно единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Николай Веретенников нокаутировал Нико Прайса в первом раунде.

Бруна Бразил проиграла Кетлен Соуз единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).

Джавид Башарат победил Хьянни Васкеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Ван Цун победил Эдуарда Моура единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Муин Гафуров проиграл Якубу Виклячу удушающим приёмом в третьем раунде.

Присцила Кашоэйра проиграла Клаудии Сыгуле (27-30, 27-30, 28-29).