Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 266

Результаты турнира UFC Fight Night 266, где россиянин Куниев одержал первую победу
Комментарии

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 266. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC Fight Night 266. Результаты турнира

Марио Баутиста победил Винисиуса Оливейру удушающим приемом во втором раунде.

Амир Альбази единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) проиграл Кёдзи Хоригути.

Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Михал Олексейчук победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Фарид Башарат победил Жана Мацумото раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Джулиус Уокер проиграл Дастину Джейкоби нокаутом во втором раунде.

Даниил Донченко победил Алекса Мороно единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

Николай Веретенников нокаутировал Нико Прайса в первом раунде.

Бруна Бразил проиграла Кетлен Соуз единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).

Джавид Башарат победил Хьянни Васкеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Ван Цун победил Эдуарда Моура единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Муин Гафуров проиграл Якубу Виклячу удушающим приёмом в третьем раунде.

Присцила Кашоэйра проиграла Клаудии Сыгуле (27-30, 27-30, 28-29).

Материалы по теме
Первая победа в UFC — и сразу над топом! Куниев переиграл Алмейду
Первая победа в UFC — и сразу над топом! Куниев переиграл Алмейду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android