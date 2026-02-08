Результаты турнира UFC Fight Night 266, где россиянин Куниев одержал первую победу

В ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 266. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
UFC Fight Night 266. Результаты турнира
Марио Баутиста победил Винисиуса Оливейру удушающим приемом во втором раунде.
Амир Альбази единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) проиграл Кёдзи Хоригути.
Ризван Куниев победил Жаилтона Алмейду единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Михал Олексейчук победил Марка-Андре Баррио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Фарид Башарат победил Жана Мацумото раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Джулиус Уокер проиграл Дастину Джейкоби нокаутом во втором раунде.
Даниил Донченко победил Алекса Мороно единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).
Николай Веретенников нокаутировал Нико Прайса в первом раунде.
Бруна Бразил проиграла Кетлен Соуз единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29).
Джавид Башарат победил Хьянни Васкеса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Ван Цун победил Эдуарда Моура единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).
Муин Гафуров проиграл Якубу Виклячу удушающим приёмом в третьем раунде.
Присцила Кашоэйра проиграла Клаудии Сыгуле (27-30, 27-30, 28-29).