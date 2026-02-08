Орловский победил Ротуэлла в поединке на голых кулаках и стал чемпионом BKFC

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский провёл поединок с 44-летним американским бойцом смешанных единоборств Беном Ротуэллом. Поединок прошёл в рамках турнира BKFC KnuckleMania VI в Филадельфии (США).

Бой завершился победой белорусского спортсмена нокаутом в третьем раунде. Эта победа позволила Орловскому стать чемпионом лиги в тяжёлом весе.

На счету Орловского две победы над Ротуэллом в ММА. Андрей впервые победил Бена нокаутом в первом раунде 19 июля 2008 года в ныне не существующем промоушене Affliction. 11 лет спустя на UFC на ESPN 4 Орловский победил единогласным решением судей.