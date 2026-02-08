Скидки
Евлоев: если Топурия сразится с Махачевым, то он потеряет всё

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе россиянин Мовсар Евлоев высказался о возможном поединке между действующим чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и обладателем титула в полусреднем весе Исламом Махачевым.

«Это глупый шаг. Думаю, если Илия это сделает и сразится с Исламом, то он потеряет всё. Но у него есть сила для боя в лёгком весе, и я не думаю, что для Гэтжи это будет хорошим поединком, если они встретятся. Если Илия попадёт в Джастина, он нокаутирует его, но с Исламом такого не случится. Ислам слишком огромен и находится на другом уровне», — сказал Евлоев на YouTube-канале Submission Radio.

Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC
