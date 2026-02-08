Скидки
«Было приятно дважды надрать ему зад». Порье высказался о Макгрегоре

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поддел экс-обладателя титула в двух весовых категориях Конора Макгрегора в соцсетях.

«Надрал ему зад. Было приятно сделать это дважды», — написал на своей странице в соцсетях Порье.

Напомним, бойцы трижды встречались в октагоне. В последний раз Дастин Порье и Конор Макгрегор проводили поединок между собой на турнире UFC 264, который состоялся 11 июля 2021 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бриллиант. Ирландец травмировал левую лодыжку и не смог продолжать бой.

Дастин завершил карьеру после поражения в поединке с Максом Холлоуэем. В общей сложности Порье за время карьеры в ММА одержал победу в 30 поединках, а в 10 потерпел поражение. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

