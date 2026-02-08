Скидки
«Может стать хорошим бойцом ММА». Ислам Махачев — об Энтони Джошуа

Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о профессиональном боксёре и бывшем чемпионе мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британце Энтони Джошуа.

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Может стать хорошим бойцом ММА», — написал Махачев в социальных сетях.

20 декабря Энтони разделил ринг с Джейком Полом и одержал победу в шестом раунде, отправив американского спортсмена и блогера в нокаут. Через несколько дней британский атлет прилетел в Нигерию вместе со своими друзьями и тренерами и попал в смертельное ДТП, которое забрало жизни двух его товарищей.

