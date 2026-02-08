Гарри: хочу видеть бой Махачева с претендентом номер один — со мной

Ирландский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри составил свой список будущих боёв в дивизионе UFC.

«У всех есть свое мнение, кто должен следующим драться в полусреднем весе. Вот моё. Карлос Пратес против Майкла Моралеса. Потому что это два сильных, крепких ударника, и я хочу посмотреть, кто из них лучше. Сомневаюсь, что Моралес заберёт этот бой, потому что Пратес бьёт сильнее.

Я бы хотел также посмотреть на бой Карлоса и Джека Делла Маддалены, но я бы поставил Маддалену против Камару Усмана. Хочу посмотреть, как Джек будет противостоять тейкдаунам. Научился ли он, стал ли лучше? И может ли Камару по-прежнему побить юного проспекта.

И, наконец, титульный бой. Я хочу видеть Махачева, защищающего свой титул против претендента номер один — Иана Гарри», — сказал боец в видео, опубликованном на его странице в соцсетях.