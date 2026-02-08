Хавьер Мендес объяснил, почему не может называть Джона Джонса величайшим

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, объяснил, почему не может называть Джона Джонса величайшим бойцом смешанных единоборств.

«Для меня величайший — Хабиб, и я бы поставил Джона Джонса в эту категорию, но не могу. Если тебя поймали на том, чего ты делать не должен, как ты можешь считаться лучшим в лиге? Это настоящий спорт, и в настоящем спорте такого человека нельзя ставить во главе. Сколько людей выигрывали олимпийское золото, а потом выяснялось, что они жульничали, у них отбирали медали?» — сказал Мендес на YouTube-канале The Ahmad Mahmood Show.