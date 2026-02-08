Скидки
Генри Сехудо поставил Усмана Нурмагомедова в топ-3 легковесов мира

38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о 27-летнем непобеждённом чемпионе PFL в лёгком весе россиянине Усмане Нурмагомедове.

«Усман Нурмагомедов сейчас входит в тройку лучших легковесов мира», — написал Усман Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Последний поединок Усман Нурмагомедов провёл с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, которого победил удушающим приёмом менее чем за полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:20 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
TSUB
Альфи Дэвис
