Генри Сехудо поставил Усмана Нурмагомедова в топ-3 легковесов мира

38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о 27-летнем непобеждённом чемпионе PFL в лёгком весе россиянине Усмане Нурмагомедове.

«Усман Нурмагомедов сейчас входит в тройку лучших легковесов мира», — написал Усман Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Последний поединок Усман Нурмагомедов провёл с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, которого победил удушающим приёмом менее чем за полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.