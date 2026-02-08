Генри Сехудо поставил Усмана Нурмагомедова в топ-3 легковесов мира
Поделиться
38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о 27-летнем непобеждённом чемпионе PFL в лёгком весе россиянине Усмане Нурмагомедове.
«Усман Нурмагомедов сейчас входит в тройку лучших легковесов мира», — написал Усман Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
Последний поединок Усман Нурмагомедов провёл с 33-летним победителем Гран-при PFL — 2025 в категории до 70 кг англичанином Альфи Дэвисом, которого победил удушающим приёмом менее чем за полминуты до конца третьего раунда. Их противостояние стало главным событием турнира PFL Dubai.
PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:20 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
TSUB
Альфи Дэвис
Комментарии
- 8 февраля 2026
-
12:47
-
12:41
-
12:00
-
11:34
-
10:41
-
10:27
-
09:58
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
06:40
-
03:41
-
00:34
-
00:11
- 7 февраля 2026
-
23:22
-
23:17
-
23:05
-
22:32
-
22:22
-
21:22
-
20:49
-
20:04
-
19:47
-
19:27
-
19:00
-
18:57
-
18:00
-
17:35
-
17:16
-
16:34
-
16:19
-
16:11
-
16:00
-
15:44
-
15:01