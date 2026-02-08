Конор Макгрегор цитатой из Библии обратился к фанатам

37-летний легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к фанатам в социальных сетях.

«Я бесконечно благодарен, что нашёл путь домой! Пусть наступает новое десятилетие. У меня грандиозные планы, неисчерпаемый ресурс и суперспособности современной медицины! Но самое главное — у меня есть он!

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твоё; да придёт Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. АМИНЬ!

Вы ещё ничего не видели. МАКГРЕГОР НАВСЕГДА!» — написал ирландец в социальной сети Х.