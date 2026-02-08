Скидки
Дон Фрай высказался о доминировании кавказцев в ММА

Дон Фрай высказался о доминировании кавказцев в ММА
Комментарии

59-летний легендарный боец смешанных боевых искусств, рестлер и актёр Дон «Хищник» Фрай высказался о доминировании кавказцев в ММА.

«Что поделать, если вам не нравится наблюдать за ними. Нравятся вам они или нет, но их стиль превосходит все остальные. В истории сначала были ребята из клана Грейси, потом появилась команда Кена Шэмрока, затем Дэн Северн. Ну и я. Всегда происходят какие-то изменения», — сказал Фрай на видео, опубликованном в его социальных сетях.

Фрай является одним из ранних представителей ММА. Несмотря на свои ранние победы и достижения в промоушене UFC, он ушёл из ММА в 1997 году, чтобы продолжить карьеру в реслинге в New Japan Pro-Wrestling (NJPW), и быстро стал одним из ведущих хилов компании. В 2002-м его бой с Ёсихиро Такаямой был признан лучшим изданием Wrestling Observer Newsletter.

