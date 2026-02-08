Ислам Махачев пригласил Энтони Джошуа в Дагестан

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев пригласил профессионального боксёра и бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа в Дагестан.

«Ты должен приехать, брат», — сказал Махачев Энтони на видео, опубликованном в соцсетях PFL.

«Только на две-три недели, а не на два-три года», — ответил Джошуа в шутку.

20 декабря Энтони разделил ринг с Джейком Полом и одержал победу в шестом раунде, отправив американского спортсмена и блогера в нокаут. Через несколько дней британский атлет прилетел в Нигерию вместе со своими друзьями и тренерами и попал в смертельное ДТП, которое забрало жизни двух его товарищей.