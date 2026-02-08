«Герой — ещё мягко сказано!» Макгрегор отреагировал на чемпионство Орловского в BKFC

37-летний легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу 47-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белоруса Андрея Орловского на турнире BKFC KnuckleMania VI.

«Андрей Орловский, трижды победивший рак, теперь чемпион мира по боям на голых кулаках! Герой — это ещё мягко сказано!» — написал Макгрегор в социальной сети Х.

Орловский, который ранее заявил, что трижды победил диагностированный у него рак, сражался с американцем Беном Ротуэллом, отправив его в нокаут в третьем раунде, что принесло белорусскому атлету чемпионство промоушена.