«Глупое решение». Мендес раскритиковал желание Гэтжи пойти в размен с Холлоуэем

«Глупое решение». Мендес раскритиковал желание Гэтжи пойти в размен с Холлоуэем
Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, раскритиковал решение Джастина Гэтжи пойти в размен во время поединка с Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй (W)
14 апреля 2024, воскресенье. 06:15 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Макс Холлоуэй указал на центр октагона, Макс сказал: «Давай». Джастин Гэтжи сказал: «Давай». Глупо. Это было здорово для фанатов, но как стратегия — нет. Я бы сказал: «Хорошо, встретимся там» — и перевёл бы его в партер», — сказал Мендес на YouTube-канале The Ahmad Mahmood Show.

Поединок между действующим временным чемпионом в лёгком весе Гэтжи и обладателем титула BMF Холлоуэем состоялся 14 апреля 2024 года и завершился победой Макса нокаутом в пятом раунде за секунду до гонга.

