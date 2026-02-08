«Глупое решение». Мендес раскритиковал желание Гэтжи пойти в размен с Холлоуэем

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, раскритиковал решение Джастина Гэтжи пойти в размен во время поединка с Максом Холлоуэем.

«Макс Холлоуэй указал на центр октагона, Макс сказал: «Давай». Джастин Гэтжи сказал: «Давай». Глупо. Это было здорово для фанатов, но как стратегия — нет. Я бы сказал: «Хорошо, встретимся там» — и перевёл бы его в партер», — сказал Мендес на YouTube-канале The Ahmad Mahmood Show.

Поединок между действующим временным чемпионом в лёгком весе Гэтжи и обладателем титула BMF Холлоуэем состоялся 14 апреля 2024 года и завершился победой Макса нокаутом в пятом раунде за секунду до гонга.