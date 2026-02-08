Владелец UFC раскрыл, сколько поединков состоится на турнире в Белом доме

Американский предприниматель, а также генеральный директор компании Endeavor, развлекательного и медийного агентства, которому принадлежат UFC и WWE, Ари Эмануэль сообщил, что на турнире UFC в Белом доме планируется провести не более семи поединков.

«В Белом доме, думаю, будет 3000-4000 человек [в качестве зрителей], а также будут другие зоны для просмотра турнира. И Дана сейчас над этим работает. 14 июня состоятся примерно шесть-семь боёв», — приводит слова Эмануэля портал MMA Fighting.

Многие бойцы UFC, такие как Конор Макгрегор, Джон Джонс, Алекс Перейра, Майкл Чендлер и Илия Топурия, выразили желание принять участие в этом уникальном турнире.