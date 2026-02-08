Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владелец UFC раскрыл, сколько поединков состоится на турнире в Белом доме

Владелец UFC раскрыл, сколько поединков состоится на турнире в Белом доме
Комментарии

Американский предприниматель, а также генеральный директор компании Endeavor, развлекательного и медийного агентства, которому принадлежат UFC и WWE, Ари Эмануэль сообщил, что на турнире UFC в Белом доме планируется провести не более семи поединков.

«В Белом доме, думаю, будет 3000-4000 человек [в качестве зрителей], а также будут другие зоны для просмотра турнира. И Дана сейчас над этим работает. 14 июня состоятся примерно шесть-семь боёв», — приводит слова Эмануэля портал MMA Fighting.

Многие бойцы UFC, такие как Конор Макгрегор, Джон Джонс, Алекс Перейра, Майкл Чендлер и Илия Топурия, выразили желание принять участие в этом уникальном турнире.

Материалы по теме
Владелец UFC сообщил, что кард для турнира в Белом доме разрабатывается прямо сейчас
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android