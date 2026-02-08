Майк Тайсон: на 100% поддерживаю Трампа — он никогда мня не предавал

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон выразил поддержку действующему президенту США Дональду Трампу.

«Весь мой опыт общения с Трампом заключается в том, что он просто настоящий, искренний человек. Это мой опыт общения с ним. Поэтому я поддерживаю его на 100% — он никогда не предавал меня», — сказал Тайсон в эфире телеканала Fox News.

У Железного Майка в профессиональном рекорде 50 побед, семь поражений, а ещё два боя были признаны несостоявшимися. В качестве профи Тайсон дебютировал в марте 1985 года.