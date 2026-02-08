Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Дюбуа и Уордли ведут переговоры о проведении титульного боя

Источник: Дюбуа и Уордли ведут переговоры о проведении титульного боя
Комментарии

Непобеждённый обладатель титула WBO в супертяжёлом весе британец Фабио Уордли ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе соотечественником Даниэлем Дюбуа о проведении поединка. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Согласно имеющейся информации, соглашение ещё не достигнуто, однако переговоры продвигаются, поскольку оба боксёра являются клиентами промоутера Фрэнка Уоррена. Таким образом, препятствий для проведения боя должно быть немного.

Майкл Офо, являющийся менеджером Фабио Уордли, также выступил за организацию данного поединка.

«Что касается Даниэля Дюбуа, очевидно, что Фабио был бы очень рад этому бою. Нет ничего лучше, чем чисто британское противостояние за титул чемпиона мира в тяжёлом весе!» — приводит слова Офо портал ESPN.

Материалы по теме
Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг против Чжана Чжилэя — менеджер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android