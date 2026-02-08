Источник: Дюбуа и Уордли ведут переговоры о проведении титульного боя

Непобеждённый обладатель титула WBO в супертяжёлом весе британец Фабио Уордли ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе соотечественником Даниэлем Дюбуа о проведении поединка. Об этом сообщает авторитетный американский портал ESPN.

Согласно имеющейся информации, соглашение ещё не достигнуто, однако переговоры продвигаются, поскольку оба боксёра являются клиентами промоутера Фрэнка Уоррена. Таким образом, препятствий для проведения боя должно быть немного.

Майкл Офо, являющийся менеджером Фабио Уордли, также выступил за организацию данного поединка.

«Что касается Даниэля Дюбуа, очевидно, что Фабио был бы очень рад этому бою. Нет ничего лучше, чем чисто британское противостояние за титул чемпиона мира в тяжёлом весе!» — приводит слова Офо портал ESPN.