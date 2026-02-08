Скидки
Усман Нурмагомедов: Хабиб пытается нас убить на тренировках. С его отцом было проще

Усман Нурмагомедов: Хабиб пытается нас убить на тренировках. С его отцом было проще
27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов более жёстко тренирует своих подопечных, в частности самого Усмана, в сравнении его отцом, Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Честно говоря, с отцом Хабиба было проще тренироваться (смеётся). С его отцом было легче. Но я очень рад, что у нас есть Хабиб, который так нас подталкивает. Даже если мы говорим ему, что он пытается нас убить, это путь, по которому мы можем расти. Путь, по которому мы можем расширить свои возможности. Честно говоря, я очень этому рад», — приводит слова Нурмагомедова портал MMA Fighting.

