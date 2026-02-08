Скидки
Джон Джонс признался, что с большой вероятностью действительно завершит карьеру в ММА

Джон Джонс признался, что с большой вероятностью действительно завершит карьеру в ММА
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс сообщил, скорее всего, его карьера в смешанных единоборствах подошла к концу.

«Думаю, я могу уйти из спорта, не хочу быть одним из тех бойцов, которые то побеждают, то проигрывают и не могут вспомнить, как их зовут. Хотя ещё достаточно молод и здоров, чтобы соревноваться с лучшими бойцами мира.

Несколько лет назад я познакомился с одним бойцом, который не знал, когда у него день рождения. Это очень печально. Я далёк от этого и не хочу даже представлять, как это выглядит», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

