Экс-чемпион UFC: Чимаев много болтает. Перейра накажет его и нокаутирует в третьем раунде

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра заявил, что непобеждённый 31-летний обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, будет нокаутирован в потенциальном поединке с его подопечным чемпионом UFC в категории до 93 кг соотечественником Алексом Перейрой.

«Чимаев много болтает. Мы останемся в полутяжёлом весе ради него и хотим, чтобы Поатан наказал его. Я ни против кого не имею ничего личного. Но нужен боец высокого уровня, чтобы сбить с него спесь, но Поатан — это совсем другой уровень, он уже несколько раз защищал свой титул. Может быть, Чимаев и мог бы его перевести. Но Алекс боец другого уровень, не дю Плесси.

У Поатана очень сильные руки. Его джеб причиняет больше боли, чем прямой правый удар многих бойцов. Тут и говорить не о чем. Поатан отправил бы его в нокаут в третьем раунде», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.