Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: Чимаев много болтает. Перейра накажет его и нокаутирует в третьем раунде

Экс-чемпион UFC: Чимаев много болтает. Перейра накажет его и нокаутирует в третьем раунде
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Гловер Тейшейра заявил, что непобеждённый 31-летний обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, будет нокаутирован в потенциальном поединке с его подопечным чемпионом UFC в категории до 93 кг соотечественником Алексом Перейрой.

«Чимаев много болтает. Мы останемся в полутяжёлом весе ради него и хотим, чтобы Поатан наказал его. Я ни против кого не имею ничего личного. Но нужен боец высокого уровня, чтобы сбить с него спесь, но Поатан — это совсем другой уровень, он уже несколько раз защищал свой титул. Может быть, Чимаев и мог бы его перевести. Но Алекс боец другого уровень, не дю Плесси.

У Поатана очень сильные руки. Его джеб причиняет больше боли, чем прямой правый удар многих бойцов. Тут и говорить не о чем. Поатан отправил бы его в нокаут в третьем раунде», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.

Материалы по теме
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android