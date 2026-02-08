Скидки
«Ему конец. Мне его жаль». Топ-боец UFC отреагировал на травму Шавката Рахмонова

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди отреагировал на травму непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова.

«Брат, ему конец. Мне жаль Шавката. Он ведь уже давно не дрался — с конца 2024 года. И не станет выступать до 2027 года. Тогда как же вообще вернуться? Наверное, страшно идти на тренировки. Мне жаль его. Это чертовски ужасно», — приводит слова Брэди портал MMAJunkie.

Рахмонов (19-0 MMA, 7-0 UFC) получил повторную травму колена и перенёс ещё одну операцию, из-за которой, как ожидается, выбудет из строя как минимум на девять месяцев. 31-летний боец ​​не появлялся в октагоне с момента победы над Ианом Гарри на UFC 310 в декабре 2024 года.

