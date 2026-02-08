Джастин Гэтжи ответил, какой бой, кроме титульного с Топурией, его мог бы заинтересовать

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи рассказал, что готов принять бой против ирландца Конора Макгрегора, если ему не организуют поединок с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Нет, меня не интересует третий бой против Дастина Порье. Счёт 1-1 [в нашем противостоянии], следующий бой — за чемпионский пояс. И это самый важный поединок в мире для меня, для этого дивизиона, который когда-либо мог быть у любого из нас, — противостояние за абсолютный чемпионский пояс. Ничто другое меня не увлекает. Если бы ко мне подошли и спросили, хочу ли я сразиться с Макгрегором на турнире в Белом доме, то подумал бы об этом», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.