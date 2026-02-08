«Никакого хайпа, как есть». Энтони Джошуа встретился с Хабибом в Дубае

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа встретился с 37-летним членом Зала славы UFC, а также экс-обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Дубае (ОАЭ).

«Никакого хайпа, как есть», – подписал Джошуа фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Джошуа

На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В начале января дядя Энтони сообщил, что его племянник завершил карьеру в боксе.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.