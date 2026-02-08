Скидки
Джастин Гэтжи: абсолютно точно могу нокаутировать Топурию на лужайке Белого дома

Джастин Гэтжи: абсолютно точно могу нокаутировать Топурию на лужайке Белого дома
Комментарии

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи описал свой идеальный сценарий потенциального поединка против непобеждённого действующего обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

«Учитывая, насколько безумна эта игра, сколько непредсказуемых событий уже было, я абсолютно точно могу нокаутировать Илию Топурию на лужайке Белого дома. Конечно, он тоже может меня нокаутировать, но узнать это невозможно. Хочу получить шанс, потому что он чемпион.

Наш поединок в Белом доме неизбежен. Другого варианта нет. Выйду из Овального кабинета в октагон с флагом США — не могу думать ни о чём другом. Я внушал себе этот образ с тех пор как дрался с Физиевым в прошлом году.

Если мне удастся нокаутировать его, это будет лучший сценарий. Тогда я поверю, что всё это симуляция. На 100%, потому что это будет полное безумие», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

