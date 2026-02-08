Скидки
Дэвис вспомнил, как Махачев потроллил его сразу после поражения от Усмана Нурмагомедова

Дэвис вспомнил, как Махачев потроллил его сразу после поражения от Усмана Нурмагомедова
Победитель Гран-при PFL — 2025 в лёгком весе англичанин Альфи Дэвис вспомнил, как россиянин Ислам Махачев потроллил его сразу после пробуждения от удушающего приёма в бою с чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:20 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
TSUB
Альфи Дэвис

«Мой угол сказал, что до конца раунда осталось 30 секунд. Я подумал: «Окей, полежу и отдохну. У него не получится всё сделать так быстро». А потом проснулся. У него зверский захват. Я проснулся, и Хабиб оказался прямо передо мной. Я подумал, что это странно.

Ислам же был очень уважителен. Все они [сокомандники Усмана] очень уважительны. Ислам Махачев дал мне лучший комментарий. Он сказал что-то вроде: «Эй, брат, теперь счёт 1:1 (в предыдущем поединке Альфи победил Гаджи Рабаданова, который также тренируется в Школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»)». Это было очень забавно», — приводит слова Дэвиса портал MMAJunkie.

