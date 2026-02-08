Скидки
«В США победу отдали бы мне». Алмейда обвинил российское влияние в поражении от Волкова

«В США победу отдали бы мне». Алмейда обвинил российское влияние в поражении от Волкова
Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Жаилтон Алмейда объяснил, почему потерпел поражение в поединке с россиянином Александром Волковым, который состоялся 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда и завершился в пользу Драго раздельным решением судей.

«Я видел, что многие обсуждали [бой с Волковым], говорили, что им не понравился, был скучным и всё в таком духе. Однако они так говорят, поскольку я бразилец, верно? Если бы это был иностранец, всем бы понравилось. Но жизнь продолжается. Что бы ни случилось, мы движемся вперед. Многие из тех, кто сейчас критикует меня, хотели бы оказаться на моём месте. Так уж устроена жизнь. Мы будем получать и критику, и похвалу. Такова жизнь, и именно поэтому мы выбрали этот вид спорта.

Из-за того, что бой проходил в Абу-Даби, недалеко от [России], где у него много болельщиков, ему было бы неловко [потерпеть поражение]. Если бы бой проходил в США или Бразилии, я бы, конечно, победил. Но так уж вышло. Думаю, это было предначертано мне судьбой — это поражение. Мы продолжим двигаться вперёд», — приводит слова Алмейды портал MMA Mania.

