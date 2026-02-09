Джон Джонс назвал бойца, который в 2027 году может стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выразил уверенность, что его протеже, а также победитель Олимпиады — 2020 в вольной борьбе соотечественник Гейбл Стивесон уже в 2027 году может завоевать титул UFC в категории до 120 кг.

«Вполне возможно, что Гейбл поборется за титул UFC уже в следующем году. Как только этот парень подпишет контракт с UFC, его уже ничто не остановит.

Он умеет бить, думаю, что пока ударная техника — это его слабое место в данный момент. Хотя навыки в борьбе просто зашкаливают. Его тейкдауны неудержимы, его граунд-энд-паунд эффективен, он всегда точно знает, где находится его тело внизу. У него есть всё, чтобы побеждать.

Сейчас у нас с Гейблом есть цели за пределами UFC. Мы хотим, чтобы он зарекомендовал себя, когда попадёт в UFC, у него не возникало сомнений в своих способностях», — приводит слова Джонса портал MMA Mania.