Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс назвал бойца, который в 2027 году может стать чемпионом UFC в тяжёлом весе

Джон Джонс назвал бойца, который в 2027 году может стать чемпионом UFC в тяжёлом весе
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс выразил уверенность, что его протеже, а также победитель Олимпиады — 2020 в вольной борьбе соотечественник Гейбл Стивесон уже в 2027 году может завоевать титул UFC в категории до 120 кг.

«Вполне возможно, что Гейбл поборется за титул UFC уже в следующем году. Как только этот парень подпишет контракт с UFC, его уже ничто не остановит.

Он умеет бить, думаю, что пока ударная техника — это его слабое место в данный момент. Хотя навыки в борьбе просто зашкаливают. Его тейкдауны неудержимы, его граунд-энд-паунд эффективен, он всегда точно знает, где находится его тело внизу. У него есть всё, чтобы побеждать.

Сейчас у нас с Гейблом есть цели за пределами UFC. Мы хотим, чтобы он зарекомендовал себя, когда попадёт в UFC, у него не возникало сомнений в своих способностях», — приводит слова Джонса портал MMA Mania.

Материалы по теме
Джон Джонс признался, что с большой вероятностью действительно завершит карьеру в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android