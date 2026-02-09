Скидки
Джон Джонс ответил, кто является его любимым бойцом ММА в данный момент

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс признался в симпатии к непобеждённому 29-летнему действующему обладателю титула UFC в лёгком весе испано-грузину Илии Топурии.

«Моим любимым бойцом ММА всегда был Андерсон Силва, он просто невероятный. Сейчас я бы сказал, что мне нравится Илия [Топурия], этот парень меня вдохновляет. Он просто бомба», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

