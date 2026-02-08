Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу сразу же подраться с чемпионом». Канело исключил проведение разминочного боя

«Хочу сразу же подраться с чемпионом». Канело исключил проведение разминочного боя
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес исключил проведение разминочного боя, отметив, что по-прежнему выходить на ринг его мотивирует установление новых рекордов в индустрии.

«Мне не нужен лёгкий бой, когда я вернусь в ринг. Хочу сразу же подраться с чемпионом. Я люблю бокс, думаю, что моя страсть к боксу [поддерживает меня]… Каждый раз, когда выхожу на ринг, всегда устанавливаю какой-нибудь рекорд. И это меня мотивирует», — приводит слова Альвареса портал Bad Left Hook.

Ранее Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом.

Материалы по теме
Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android