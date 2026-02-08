«Хочу сразу же подраться с чемпионом». Канело исключил проведение разминочного боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес исключил проведение разминочного боя, отметив, что по-прежнему выходить на ринг его мотивирует установление новых рекордов в индустрии.

«Мне не нужен лёгкий бой, когда я вернусь в ринг. Хочу сразу же подраться с чемпионом. Я люблю бокс, думаю, что моя страсть к боксу [поддерживает меня]… Каждый раз, когда выхожу на ринг, всегда устанавливаю какой-нибудь рекорд. И это меня мотивирует», — приводит слова Альвареса портал Bad Left Hook.

Ранее Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом.