«Заткнись, к чёрту». Джейк Пол жёстко ответил фристайлисту на слова о выступлении за США

Популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол в жёстко манере отреагировал на слова фристайлера соотечественника Хантера Хесса, который признался, что испытывает смешанные эмоции от выступления за сборную США на Олимпийских играх — 2026 в Италии на фоне многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Вау, пожалуйста, заткнись, к чёрту. От всех истинных американцев: если вы не хотите представлять эту страну, идите жить куда-нибудь в другое место», — приводит слова Пола портал Bloody Elbow.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.