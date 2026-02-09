Скидки
Камил Гаджиев сказал, когда Рахмонов может подраться за титул UFC

Камил Гаджиев сказал, когда Рахмонов может подраться за титул UFC
Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о длительном простое непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова из-за травмы колена.

«Думаю, что Рахмонов подерётся за титул UFC. Когда это произойдёт? Мне кажется, к концу 2027 года. Потому что ему нужно время вернуться после травмы. По-любому понадобится какой-то бой, чтобы снова почувствовать клетку, а дальше уже можно и погазовать», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Шавкату Рахмонову 31 году. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри.

«Травмы — самое сложное». Малыхин поддержал Рахмонова после исключения из рейтинга UFC
