Камил Гаджиев сказал, когда Рахмонов может подраться за титул UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о длительном простое непобеждённого казахстанского бойца полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавката Рахмонова из-за травмы колена.

«Думаю, что Рахмонов подерётся за титул UFC. Когда это произойдёт? Мне кажется, к концу 2027 года. Потому что ему нужно время вернуться после травмы. По-любому понадобится какой-то бой, чтобы снова почувствовать клетку, а дальше уже можно и погазовать», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Шавкату Рахмонову 31 году. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри.