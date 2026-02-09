Хабиб оценил победу Усмана Нурмагомедова над Альфи Дэвисом

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата и подопечного Усмана Нурмагомедова в поединке за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) с британцем Альфи Дэвисом, состоявшемся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Усман с каждым разом улучшается и показывает свой уровень. И ведь прогресс продолжается», – написал Хабиб в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.

