Хабиб оценил победу Усмана Нурмагомедова над Альфи Дэвисом
Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата и подопечного Усмана Нурмагомедова в поединке за титул PFL в лёгком весе (до 70 кг) с британцем Альфи Дэвисом, состоявшемся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).
PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:20 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
TSUB
Альфи Дэвис
«Усман с каждым разом улучшается и показывает свой уровень. И ведь прогресс продолжается», – написал Хабиб в социальных сетях.
Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.
