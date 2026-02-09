«Он ненавидит Америку». Джейк Пол осудил выступление артиста из Пуэрто-Рико на Супербоуле

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, раскритиковал выступление пуэрториканского артиста Бенито Окасио, более известного как Bad Bunny, на финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), состоявшемся в ночь на 9 февраля в США.

«Намеренно выключил шоу в перерыве. Давайте объединимся и покажем крупным корпорациям, что они не могут делать всё, что захотят, без последствий (а это аудитория для них). Вы приносите им выгоду. Осознайте, что у вас есть власть. Выключите шоу. Выступает фальшивый американский гражданин, публично ненавидящий Америку. Я не могу это поддержать», — написал Пол в социальных сетях.