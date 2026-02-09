Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он ненавидит Америку». Джейк Пол осудил выступление артиста из Пуэрто-Рико на Супербоуле

«Он ненавидит Америку». Джейк Пол осудил выступление артиста из Пуэрто-Рико на Супербоуле
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на боксёрском ринге, раскритиковал выступление пуэрториканского артиста Бенито Окасио, более известного как Bad Bunny, на финальном матче за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ), состоявшемся в ночь на 9 февраля в США.

«Намеренно выключил шоу в перерыве. Давайте объединимся и покажем крупным корпорациям, что они не могут делать всё, что захотят, без последствий (а это аудитория для них). Вы приносите им выгоду. Осознайте, что у вас есть власть. Выключите шоу. Выступает фальшивый американский гражданин, публично ненавидящий Америку. Я не могу это поддержать», — написал Пол в социальных сетях.

Материалы по теме
«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула-2026, разгромив в финале «Нью-Ингленд»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android