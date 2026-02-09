Скидки
Камил Гаджиев отреагировал на организацию боя Евлоев — Мёрфи

Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Мовсар возглавит турнир и подерётся с Лероном Мёрфи в Лондоне. Я думаю, что если Евлоев выиграет у Лерона, то Мовсару нужно уже категорически просить бой с Волкановски, и думаю, что зрители его поддержат.

Дерутся 21 марта, будут определённые сложности в тренировочном процессе, потому что это приходится на месяц Рамадан. Но ведущие мировые атлеты уже давно нашли способ, как тренироваться ночью. И правильно держать диету. Но, честно сказать, это всё равно отразится на подготовке. Моё мнение», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

