Усман Нурмагомедов опубликовал пост после победы над Альфи Дэвисом

Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал пост после победы в поединке с британцем Альфи Дэвисом, состоявшемся 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«21 победа — и это только начало, если Аллах пожелает. Большое спасибо всем, кто причастен словом и делом. Слава Аллаху за всё. Лучшая команда в мире, нравится это кому-то или нет!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.

