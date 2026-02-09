Гаджиев объяснил, почему бой Нганну — Немков не состоится

Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему, по его мнению, поединок за титул PFL в тяжёлом весе (до 120 кг) между россиянином Вадимом Немковым и камерунцем Фрэнсисом Нганну не состоится.

«Не верю в этот бой. Я считаю, что медийно никто сегодня не дотянул, чтобы драться с Нганну. Зачем PFL будет организовывать бой Немкова и Нганну? Это Нганну тоже не нужно. Человек с кем только не дрался. С Джошуа, с Фьюри… Это человек, который уже в другой лиге с точки зрения имён и денег. Я не думаю, что он будет рисковать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

