Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов готов к UFC с тех пор, как подписался в Bellator

Хавьер Мендес, член тренерского штаба непобеждённого бойца лёгкого веса (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, считает, что россиянин уже давно готов к выступлению в престижнейшей лиге мира – UFC.

«Он готов к UFC с тех пор, как подписался в Bellator, а сейчас – тем более. Я считаю его лучшим легковесом в мире, поскольку его спарринг‑партнёр Ислам Махачев больше не в лёгком весе. PFL хорошо заботится о нём. Посмотрим, что произойдёт, когда закончится контракт Усмана», – цитирует Мендеса «Матч ТВ».

Ранее Хабиб оценил победу Усмана Нурмагомедова над Альфи Дэвисом.

Материалы по теме Хабиб оценил победу Усмана Нурмагомедова над Альфи Дэвисом

Усман Нурмагомедов показал подготовку к защите титула PFL