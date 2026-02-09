Скидки
«10 лет назад я был фанатом». Махмудов показал архивное фото с Фьюри перед боем

Комментарии

Российский боксёр супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов опубликовал архивное фото с двукратным чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри, поединок с которым состоится 11 апреля.

«10 лет я сфотографировался как фанат, а сегодня мы уже соперники в ринге! Это момент, когда мечта становится реальностью! И если Всевышний привёл меня к этому поединку, он дарует мне и победу», — написал Махмудов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Арсланбека Махмудова

Арсланбеку Махмудову 36 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Тайсон Фьюри сразится с Арсланбеком Махмудовым 11 апреля
Комментарии
