«У нас с ним есть история». Ризван Куниев заявил о желании провести реванш с Блэйдсом

Российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Ризван Куниев выразил заинтересованность в проведении реванша с бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 120 кг американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Я готов драться с любым, кого мне даст организация. Кого бы они ни предложили – я приму этот бой. Но больше всего хотел бы подраться с Кёртисом Блэйдсом. Причина в том, что у нас с ним есть история. Он считает, что выиграл предыдущий бой. Я считаю, что выиграл я. Поэтому думаю, нам нужен ещё один поединок, чтобы выяснить, кто из нас лучше, потому что тот бой, на мой взгляд, не был однозначным», — сказал Куниев во время пресс-конференции после турнира.

Российские тяжи захватывают UFC. Как далеко зайдёт Куниев?
