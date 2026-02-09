Скидки
Боец MMA укусил соперника за ухо, спровоцировав массовую драку на турнире в Чехии

Боец смешанных единоборств словак Павол Васко укусил своего соперника представителя Чехии Вацлава Микулашека во время поединка, который стал главным событием турнира Clash MMA 15. Инцидент произошёл 7 февраля в чешском городе Брно.

В первом раунде Вацлав попытался провести тейкдаун, однако в этот момент Павол укусил его за ухо. В результате у Микулашека сразу пошла кровь, а в это время словацкий боец покинул клетку. Но когда Васко направлялся в раздевалку, на него напали фанаты. Один из болельщиков даже бросил в него стул. Из-за накалённой обстановки Паволу пришлось убегать с арены.

Отметим, что для бойцов это был реванш. Первый поединок между Васко и Микулашеком состоялся в декабре. Тогда словака дисквалифицировали в первом раунде.

