Экс-чемпион мира по боксу: Усик не великий, а посредственность. Я бы нокаутировал его

57-летний член Зала славы боксёрской славы, а также бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони резко высказался в адрес непобеждённого украинца Александра Усика.

«Ваш Усик – просто мусор. Если бы он дрался в мою эпоху, его били бы слева и справа без всяких шансов. Усик посредственен. Он не великий. Знаете почему? Ни один из этих современных боксёров не является одним из величайших в истории.

Сейчас не так, как было в мою эпоху. Они ни с кем не дерутся. Они просто не хотят драться. Единственный способ стать великим – это выходить на ринг против великих соперников.

Я бы нокаутировал этого украинца без всяких проблем. Современный супертяжёлый вес – это совсем не тот уровень», – приводит слова Тони портал Bloody Elbow.

