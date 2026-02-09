«Тупой лыжник». Экс-чемпион UFC жёстко ответил фристайлисту на слова о выступлении за США

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в жёсткой манере отреагировал на слова фристайлиста соотечественника Хантера Хесса, который признался, что испытывает смешанные эмоции от выступления за сборную США на Олимпийских играх — 2026 в Италии на фоне многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Хантер Хесс — ублюдок… Убирайся к чёрту из США. Ты нам здесь не нужен. Сейчас устроим драку, тупой лыжник», — написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.